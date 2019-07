Cruzeiro vs. River: el campeón se juega todo en Belo Horizonte

Enorme partido en el Mineirao. El lugar dónde hace menos de un mes chocaron Brasil y Argentina por la Copa América, recibe ahora otro duelo trascendental. Allí, el campeón de la Libertadores, River Plate, pone en juego su corona.

En frente estará el Cruzeiro, que rescató un punto en Buenos Aires. No obstante, el equipo azul no vive un buen presente en el Brasileirao, donde lucha por no descender.

Mientras tanto, River sabe que debe ganar en Belo Horizonte, o al menos empatar con goles. El estadio le trae buenos recuerdos, allí ganó 3-0 en 2015, en una inolvidable noche de Teófilo Gutiérrez.

De hecho, Brasil es una tierra fértil para el River de Marcelo Gallardo. En los últimos cinco años, solo perdió ante Sao Paulo en Copa Libertadores y fue por fase de grupos.

Con este aliciente y ante la crisis financiera que vive River, el campeón se juega mucho. Para ello cuenta con Rafael Santos Borré, quien regresa tras superar una suspensión.

El ganador de esta llave chocará con quien venza en el cruce Cerro Porteño vs San Lorenzo.

Ver Gratis Cruzeiro vs River Plate Copa Libertadores EN VIVO ONLINE

Día: 30 de julio

Hora: 5:15pm

Canal: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: Facebook Watch (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)