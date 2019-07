Peñalosa llama "lamentable" y "risible" oposición al metro elevado

La oposición al metro elevado que se ha potenciado con las elecciones se han multiplicado en la última semana.

Las elecciones a la Alcaldía de Bogotá se han convertido, nuevamente, en campo de batalla sobre el metro. Hollman Morris ha intentado consolidar la oposición al metro elevado que adelanta el alcalde Enrique Peñalosa, contraponiendo el proyecto de metro subterráneo que propuso Gustavo Petro durante su administración. Peñalosa respondió en su cuenta de Twitter.

Peñalosa inició asegurando que es "lamentable y aún risible" la oposición al metro elevado. Según el mandatario, solo hubo "publicidad de TV que hicieron en anteriores alcaldías". A comparación, el proyecto de Metro de Bogotá ya estaría a punto de licitación.

Es lamentable y aún risible que haya algunos que no diferencian en el avance del Metro entre la publicidad de TV que hicieron en anteriores alcaldías y tener la LICITACIÓN ABIERTA y a pocas semanas de adjudicación, después de haber superado innumerables instancias — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 29, 2019

Así mismo, según el mandatario, el metro de Petro no había sido subterráneo debido a un plan original. Peñalosa aseguró que la orden del IDU exigió que no fuera sobre vías de TransMilenio, por lo que se planteó por las carreras 11 y 13. Además aseguró que la decisión del metro elevado no depende de un alcalde, pidiendo que "dejemos el circo".

El diseño del Metro que hizo Petro no fué subterráneo porque el hubiera decidido. Simplemente IDU al hacer pliegos exigió no diseñarlo por donde operara o estuviera planeado TM, lo que excluyó NQS, Caracas y Séptima. Solo quedó la 13 y la 11, que por angostas exigían subterráneo. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 29, 2019

Tenemos instituciones: ningún alcalde decide si un Metro de US $4000+ millones se hace subterráneo o elevado, sino los estudios de firmas altamente especializadas. Además el Gobierno Nacional es socio en casi 70%. Dejemos el circo — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 29, 2019

Finalmente, Peñalosa aseguró que el metro subterráneo de Gustavo Petro no alcanzó a pasar al Conpes. Los avales habrían seguido su proceso, según el plan que adelantaba Petro, después de 2015. Pero Peñalosa decidió suspenderlos todos para plantear su propio proyecto sobre la Avenida Caracas.

Los análisis Beneficio/Costo del Metro diseñado en Alcaldía Petro nunca dieron positivos para Planeación y por eso nunca fué siquiera al CONPES, la primera de varias decenas de instancias que era necesario superar para llegar a tenerlo casi contratado, como lo tenemos ahora — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 29, 2019

Justamente, esto recordó Petro: que en 2016 el metro subterráneo estaba para estructurar licitación. Al llegar al Palacio Liévano, Peñalosa decidió detener la obra y replantearla desde ceros.