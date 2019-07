Millonarios, a levantar cabeza en su visita al Atlético Bucaramanga

A pesar de la victoria en la anterior jornada, el rendimiento de los embajadores no convence. De hecho, frente al Once Caldas no merecieron los tres puntos. Razón por la que las críticas por parte de la hinchada no se hicieron esperar. Y es que el nivel expuesto por algunos futbolistas no es el mejor. (El link para Ver Atlético Bucaramanga VS Millonarios GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 3 lo encuentra más abajo)

En esta ocasión, los capitalinos medirán fuerzas contra Bucaramanga. El conjunto leopardo no tuvo un buen inicio de Liga Águila 2-2019. Luego de dos jornadas, aún no saben lo que es ganar. Por eso, apelarán a su localía para hacerse con los tres puntos y no ceder terreno de cara a lo que se viene.

Ver Atlético Bucaramanga VS Millonarios GRATIS EN VIVO ONLINE Liga Águila Fecha 3

Día: 27 de julio

Hora: 5:00 pm

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)

