Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente y embarazar a una menor de 13 años.

Autoridades informan la captura de un hombre señalado de abusar de una pequeña de 13 años. El caso ocurrió en Florencia, Caquetá y reportan que tras el abuso la menor habría quedado embarazada del hombre.

Según las investigaciones el hombre habría tenido una relación sentimental con la menor de edad en el año 2017 y fue en este año que cometió los actos de abuso.

Tras los abusos la menor quedó embarazada y desde habría iniciado la investigación.

En la audiencia el hombre, del que no se reveló la identidad, no aceptó los cargos que le fueron imputados y ha quedado en libertad. Aunque no le fue impuesta medida de aseguramiento deberá seguir compareciendo al proceso de investigación que continúa.

