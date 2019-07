El pequeño tuvo que ser operado de emergencia porque su lengua se puso negra. Menor de edad estuvo al borde de la muerte porque su lengua quedó atrapada en una botella de plástico.

Reportan el caso de un pequeño al que se le quedó atrapada su lengua en una botella plástica mientras tomaba agua, por poco pierde su vida.

El caso se registró Lancaster, Inglaterra, donde Riley Wooff un pequeño de 6 años pasó uno de los peores momentos de su corta vida.

La madre del menor cuenta que el incidente se registró mientras se trasladaban en el carro familiar, el menor se encontraba en la parte trasera del vehículo quejándose de dolor. Al detenerse para verificar qué ocurría, la mujer se percató que el pequeño tenía su lengua atrapada en la tapa de una botella de plástico.

Inmediatamente la mujer trasladó al menor a un centro médico, al llegar varios doctores intentaron retirar la tapa, sin lograr ningún resultado.

Informan que con el pasar de los minutos la lengua de Riley se empezó a hinchar y poner de color negro, fue en ese momento que el personal médico decidió operar de emergencia.

Leeds United fan, 6, ‘nearly died’ after his tongue got stuck in Sainsbury’s water bottlehttps://t.co/l9yl5TWsOz pic.twitter.com/pDSn77kODO

— Daily Star (@Daily_Star) July 25, 2019