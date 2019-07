Conductor se pasó semáforo en rojo y arrolló al exciclista Járlinson Pantano

El deportista fue atendido en un centro de salud en Cali. Conductor se pasó semáforo en rojo y cogió al exciclista Járlinson Pantano.

El exciclista sufrió el accidente el lunes en la noche, en una de las calles de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo a la versión del deportista, el conductor que lo arrolló se pasó un semáforo en rojo, por lo que se llevó por delante a Pantano.

De inmediato, el conductor auxilió a Pantano y el deportista fue atendido en el Centro Médico Imbanaco.

Pantano sufrió un esguince en su codo derecho y una fractura en su mano izquierda, pero que no son graves para su salud.

"No me pasó nada en las carreteras cuando era ciclista y sí me vino a pasar en las calles", dijo Pantano a Caracol Noticias.

Conductor se pasó semáforo en rojo y cogió al exciclista Járlinson Pantano.

#ATENCIÓN Ya le dieron de alta al exciclista y candidato al Concejo de Cali, Jarlinson Pantano, llevado de emergencia a la Clínica Imbanaco. Un vehículo lo atropelló el lunes en la noche. Tiene 15 días de incapacidad. Así le contó a TuBarco cómo fue el accidente. pic.twitter.com/nGqmQ2OkY0 — TuBarco (@tubarconews) July 23, 2019

Al ciclista nacional se le halló una muestra positiva por eritropoyetina (EPO) en una prueba antidopaje, por lo que anunció su retiro del ciclismo.

Según Pantano, él es inocente, pero no tiene dinero para suficiente para hacer una defensa sólida de su caso.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: