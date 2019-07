(Video) Mujer duerme conectada a la corriente todas las noches para cargar su corazón

Una mujer duerme conectada a la corriente para cargar su corazón. Durante el día, cada 10 horas debe cargarlo, pero lo hace con baterías portátiles.

Su historia de superación llama la atención por ser la primera colombiana con un corazón artificial.

Ella es Cielo González, de 61 años, y El Tiempo publicó su historia. Hace cinco años le implantaron un corazón artificial para poder vivir más tiempo.

Vive en Albania, Santander y por fortuna es la primera persona en Latinoamérica en someterse a un procedimiento de estos.

El corazón que le implantaron se llama Heart Mate II. Dice El Tiempo que es “un dispositivo diseñado por ingenieros aeroespaciales que bombea sangre al corazón y depende de un minicomputador que Cielo carga en un bolso que se ata a su cintura, como si fuera un canguro”.

“Al principio, la gente en la calle me preguntaba que si vendía minutos, pero yo solo me reía y les decía que no. Luego les explicaba qué ocurría con mi corazón y cómo cambió mi vida”, manifestó la mujer.

Mujer duerme conectada a la corriente para cargar su corazón

Cuando le dijeron que tenían que hacerle un implante de corazón fue hace cinco años. En ese momento le diagnosticaran una cardiomiopatía dilatada congénita. Pero los médicos estimaron que ella no era apta para hacerle un trasplante de corazón convencional.

Por eso pasó a ser una paciente en espera de un trasplante de corazón artificial. Para que le autorizaran la cirugía tuvo que poner una tutela contra la EPS Avanzar Médico porque el procedimiento costaba 700 millones de pesos.

“Pusimos la tutela en diciembre del 2013 y la intervención se la hicieron en abril del 2014 porque decían que era muy costosa; gracias a Dios, mi mamá aguantó hasta ese tiempo”, dijo la hija mayor de Cielo, Yadi Yesenia González.

Actualmente ella lleva en un canguro en su cintura y en él porta dos baterías. Su corazón lo debe cargar cada 10 horas. Y en la noche se conecta a la corriente para poner a cargar su corazón y sus otras dos pilas.

También le puede interesar:

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.