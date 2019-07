Vicky Dávila revela en su columna que fue abusada sexualmente. El artículo, publicado en Semana, se tituló A mí también me pasó.

Me veo de 5 o 6 años. Estoy en un cuarto de la casa de mi abuela paterna, en un barrio muy popular de Cali. A mi lado, un hermano de mi papá, que para esa época era un adulto. Yo estaba parada; él, en cuclillas –aun así era más alto que yo–. Mi cuerpo pequeño estaba inmóvil: recuerdo claramente que mi corazón latía desbocado de terror, mis ojos no eran capaces de mirarlo de frente, estaban clavados en la puerta. No podía gritar, ni llorar, ni salir corriendo; estaba dominada.

La periodista habló por primera vez de este abuso sexual que padeció cuando era una niña. Reveló que fue su tío el que lo hizo.

Ella dice que tomó la decisión para pedirle al Gobierno la cadena perpetua a violadores.

"Mucho tiempo después supe que lo que hizo conmigo ese hombre que llevaba mi sangre tiene nombre, es un delito: él abusó sexualmente de mí. Todavía me siento extraña reconociéndolo, y por primera vez soy capaz de contarlo públicamente", agregó en su columna

Y luego reconoce que el hombre nunca pagó por lo que hizo.

"El tío nunca respondió por lo que me hizo, quién sabe si atacó a otros niños o niñas. Me hubiera encantado tener la edad, la madurez y el valor para contárselo a mi papá, quien se murió sin saberlo; o a mi mamá, para que lo hubiera denunciado ante la justicia. Aunque está vivo, para mí está muerto –eso lo logré tras décadas de lucha interna–. Ojalá lea esto, porque nunca me pidió perdón. Nunca se arrepintió".

En las últimas horas amigos y conocidos de la columnista le han manifestado palabras de apoyo.

Con mi cariño y solidaridad de siempre #EstoyConVicky https://t.co/D4WiaDJvYo — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) July 14, 2019

Todo mi cariño y respeto para la valiente @VickyDavilaH #EstoyConVicky — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) July 14, 2019

También le puede interesar: