El chisme, con infidelidad incluida, que le inventaron a Gustavo Petro

En redes sociales le inventaron un chisme a Gustavo Petro que tiene que ver con una infidelidad. En el chisme también involucran a la activista María Fernanda Carrascal.

Petro se enteró rápidamente de lo que se decía y salió a desmentirlo. Quien publicó el chisme aparece en Twitter como Pipe Vieira.

En su perfil dice que el senador se está separando de su esposa y que tiene una relación con Mafe Carrascal.

"Dicen las malas lenguas que Petro se está separando y que la Mafe Carrascal es su amante. ¿Alguien me puede informar? Pregunto porque esta es una red social y hay que estar enterado de todo. Si es así, viene pelea de brujas", escribió.

A lo que Petro respondió:

"Este es el oficio del uribismo. Como no pueden con el argumento entonces difaman. Señor Pipe Vieira si usted no se retracta públicamente de su información me veré obligado a la acción penal. Ni mi esposa ni yo hemos pensado en separarnos, goza mi matrimonio de buena salud".

Estos son los trinos:

Dicen las malas lenguas que Petro se está separando y que la Mafe Carrascal es su amante. ¿Alguien me puede informar? Pregunto porque esta es una red social y hay que estar enterado de todo. Si es así, viene pelea de brujas. pic.twitter.com/kmb2eMOwUu — Mi Patria (@PipeVieira) July 9, 2019

Este es el oficio del uribismo. Como no pueden con el argumento entonces difaman. Señor @PipeVieira si usted no se retracta publicamente de su información me veré obligado a la acción penal. Ni mi esposa ni yo hemos pensado en separarnos, goza mi matrimonio de buena salud. https://t.co/aZd8hhFA6W — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 10, 2019

También le puede interesar: