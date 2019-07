Se conoció el video de una valiente mujer que se percató del abuso. Mujer graba y enfrenta a hombre que manosea a una pasajera en el Metro de Medellín.

El abuso

De acuerdo con un mensaje publicado por la mujer, el hecho se registró el pasado lunes 8 de julio de 2019.

En las imágenes se observa al hombre que disimuladamente extiende su mano para manosear a la mujer que va delante de él.

La víctima no se percata de lo que sucede por el movimiento del tren. Sin embargo, el hombre hace varios intentos para tocarla.

La pasajera decide grabarlo y enfrentarlo cuando este intenta seguir con los tocamientos.

"Amigo, ¿Usted qué está haciendo? ¡Lo estoy grabando! La está tocando, ¿No?", le dice al hombre.

El sujeto se asusta, no dice nada, cruza los brazos y se toca la cara nervioso.

Ella continúa: "Te estoy grabando desde hace dos minutos y la estás tocando" y agrega indignada: "¡Y acá, nadie hace nada!".

Se refiere a que los demás pasajeros simplemente observan sin modular o hacer absolutamente nada.

Luego, es ella quien le advierte a la pasajera que el hombre la estaba manoseando.

La joven valiente dice: "En la próxima estación nos bajamos con la policía y les muestro el video. ¡Me parece una falta de respeto!".

La indiferencia

La joven publicó a través de Facebook el video por la indiferencia de la que fue testigo con el hecho que denunció.

"Lo público principalmente por la indiferencia de las personas, por la falta de empatía entre nosotros, por no ayudar al prójimo y por nuestro egoísmo en sí".

Agregó: "no estoy dispuesta a seguir tolerando este tipo de acoso, a hacerme la de la vista gorda o simplemente a no ayudar a una mujer que se encuentre en situación de abuso o peligro; he pasado por situaciones en donde el irrespeto es el actor principal y lo que uno más busca en esas situaciones es el apoyo de la gente, cosa que jamás ha pasado".

Además, agradeció al personal del Metro y a la Policía que actuaron de manera inmediata y denunciaron al hombre.

"Agradezco al personal del Metro y a la Policía que actuaron de manera inmediata, al señor lo denunciaron y entrará a juicio el día de mañana".

Aquí el video:

MÁS NOTICIAS DE MEDELLÍN, AQUÍ