Ángela Garzón: la carta del Centro Democrático para la Alcaldía de Bogotá

Filósofa de la Universidad Nacional, hija de un líder sindical que se convirtió en vicepresidente de Juan Manuel Santos y uribista convencida. Ángela Garzón busca dar el salto del Concejo al Palacio Liévano con el apoyo del centro derecha. La concejal se ha hecho conocida por haber demandado el cobro de valorización que planteó la actual administración distrital.

La hija de Angelino Garzón superó al exconcejal Diego Molano y el exrepresentante Samuel Hoyos para conseguir el aval del Centro Democrático. Su propuesta busca continuar los principales proyectos de la alcaldía de Enrique Peñalosa, pero corregir algunas de sus decisiones en gobierno.

“Tenemos unos puntos importantes. La defensa de los derechos de la familia y de los niños. Otro de los puntos es proteger el ambiente y los derechos de los animales. Nos comprometemos a no poner más impuestos a los bogotanos, y mejorar la generación de empleo y de mejores recursos para Bogotá”, dijo Ángela Garzón a PUBLIMETRO.

La concejal aseguró que su plan para el Metro mantiene la línea elevada que plantea Peñalosa, aunque sin peatonalizar la Avenida Caracas entre las calles 26 y 72. “Es algo que no tiene ningún costo. Quiero mejorar el transporte público de la ciudad, pero no quiero ser la alcaldesa enemiga de los vehículos particulares”, aseguró.

Otro de los puntos que causan diferencias es el manejo de TransMilenio por la Carrera Séptima. Garzón rechazó tajantemente la construcción de esta troncal. “El Centro Democrático envió una carta en 2017 a Peñalosa diciendo que se debía hacer entre la calle 100 y la 200, no desde el Parque Nacional. Creo que sí se debe hacer la renovación urbana de la Séptima. Tenemos que mejorar las condiciones de la vía, pero no creo que la renovación deba estar ligada a TransMilenio”, afirmó.

Las propuestas de Ángela Garzón para la Alcaldía de Bogotá

Esto no implica que no haya un compromiso con otras obras como la construcción de la ALO o la expansión de TransMilenio en otras vías. “Tenemos que ser muy responsables con los que podemos ofrecer. La ciudad va a quedar endeudada por 44 billones de pesos, y no podemos endeudarnos más. Me comprometo a ejecutar eficientemente esos 44 billones de pesos y a plantear otras obras de mantenimiento vial, además de la ALO norte y la red de cables”.

En el tema ambiental, además de la reserva Van der Hammen, Garzón propuso expandir las protecciones a los humedales y parques de reserva de la ciudad. Aún así, defendió la construcción de proyectos como Ciudad Río y Lagos de Torca para la expansión inmobiliaria de la ciudad.

Uno de los puntos fuertes de la aspiración de Garzón es su condición de copartidaria del presidente Iván Duque. “Tenemos que trabajar de la mano con el Gobierno nacional para la construcción de la ciudad y la ciudad región. La financiación del metro, el Regiotram de occidente, los temas de seguridad, un plan de empleo y desarrollo productivo, se tiene que trabajar de la mano con el Gobierno”, añadió.

Aún así, el partido puede pesar en contra en una plaza en la que Duque y Álvaro Uribe no cuentan con gran apoyo. A pesar de esto, los resultados en el Concejo y la Cámara de Representantes son para la candidata una buena base. “Hay un gran reto que tiene que ir más allá del partido. Tiene que ver con las propuestas a los ciudadanos. Nuestra campaña es realmente en la calle, con propuestas de la ciudadanía. Nos hemos dedicado a escuchar”, ratificó.