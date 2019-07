¡Inicia la pretemporada para el Xeneize! Boca Juniors enfrenta al América de México

Terminaron las vacaciones. Es momento de prepararse de cara a lo que se viene. Por eso, los dirigidos por Gustavo Alfaro no quieren perder tiempo. Y es que se avecina la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Superliga Argentina. Allí, el Xeneize tiene la obligación de figurar en todos y cada uno de los torneos. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Boca Juniors VS América de México EN VIVO ONLINE Amistoso Pretemporada)

Sobre el final del primer semestre, las dudas fueron más que las certezas en las toldas de Boca Juniors. De hecho, la derrota 2-0 contra Tigre en la final de la Copa de la Superliga lo demostró. Razón por la que corregir errores y ultimar detalles será crucial.

En esta ocasión, el rival será América de México, uno de los grandes del fútbol manito. Es así como los argentinos, de seguro, saltarán a la cancha con lo mejor de su nómina. No obstante, se debe aclarar que no contarán con dos de sus hombres. El paraguayo, Junior Alonso, y el uruguayo, Nahitan Nández, no estarán en la gira porque se encuentran en vacaciones luego de participar en la Copa América.

Día: 3 de julio

Hora: 6:00 p.m. // 20:00 hrs.

