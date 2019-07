Un sujeto abusó de su madre de 62 años cuando ella le celebraba su salida de la cárcel. El hecho ocurrió en Ucrania, en la población de Abramivka.

Este hombre fue identificado como Vitaliy, de 42 años y había salido de la cárcel después de pagar su condena por asesinato.

Tal parece que la madre le organizó una fiesta en su casa y después de un tiempo ella se fue a dormir. Su hijo aprovechó el momento para subir a la habitación y abusar de ella.

La madre cuenta que gritó pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó.

“Temía por mi vida y decidí no guardar silencio. No quiero que me violen regularmente en mi propia casa. Ya no puedo tratarlo como a mi hijo”, manifestó la víctima, según Daily Mail.

Después del crimen, el hombre intentó huir de las autoridades, pero lo encontraron.

“Fue acusado de violación y puesto en custodia. Ahora se enfrenta a hasta cinco años de prisión si es declarado culpable. La investigación está en curso”, manifestó un vocero de la Policía de esa población.

También le puede interesar: