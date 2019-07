El nuevo viaje de Duque por el que se molestan los colombianos

La emisora WRadio reveló el número de viajes internacionales que lleva el presiente Iván Duque, en tan solo 10 meses de Gobierno. La cifra salió a relucir, en tanto el presidente nuevamente está en una gira por el continente europeo.

Esto ha generado debate, pues muchos aseguran que Duque lleva más tiempo por fuera del país, que aquí, solucionando conflictos como los problemas de la implementación de los acuerdos de paz, la matanza de los líderes sociales, la economía en retroceso.

Pues la emisora, señaló que Duque ha viajado 17 veces al extranjero en plena presidencia.

"La W revela que presidente Iván Duque hizo 17 viajes al exterior en 10 meses. Me parece mucho, en medio de un gobierno que tiene tantas dificultades. No sé cuánto viajaban otros presidentes, pero en este momento Duque no puede soltar las riendas del país, hay que gobernar aquí", reveló la periodista Vicky Dávila.

Las respuestas al trino apuntan a preguntar cuántas veces de esas viajó con su familia o a hacer vida social.

Pues ahora debe sumarle otro, ya que Duque asistió a Panamá a la posesión del Presidente electo Nito Cornizo.

En medio del tuit con el que anunció su viaje, muchos comentarios de los colombianos apuntaron a preguntar si de nuevo estaba viajando y le recriminaron que, según ellos, está más tiempo por fuera que adentro de Colombia.

Otra vez viajando? Va tocar que se vaya a trabajar a LifeMiles — Ing. Diego Dazani 🤟🏻 (@DazaniDiego) July 2, 2019

Duque sigue de paseo, hoy desde Panamá, mañana desde cualquier lugar del mundo — Frank Patiño (@aceraizquierda) July 2, 2019

Siga paseando señor subpresidente, que con usted o sin usted esto es lo mismo. — Mónik 💐 (@monikquinterog) July 1, 2019

Eso, siga de paseo y el país vuelto mierda! — Dairo Suárez (@DairoSurez1) July 1, 2019

OTRO VIAJE. TREMENDO — Matematicasinfinitas (@BrittoCite1969) July 1, 2019

Oiga, filipichín, ¿Cuándo termina el curso de Miss Universo de visita por el mundo? — Peps de Almondsbury (@DonnaDonnut) July 2, 2019