Carta que mujer le escribió a Duque terminó tirada en un baño

La carta que una mujer le escribió a Duque terminó tirada en un baño. Ella se la habría entregado a un representante del presidente para que se la diera en sus manos, pero no fue así.

La mujer escribió la carta en Puerto Carreño, aprovechando la visita del presidente Iván Duque y algunos de sus ministros.

Pero alguien encontró la carta en un baño público. “Soy madre humilde con cinco hijos y desplazada desde hace 12 años y vivo en un rancho de plástico y no tengo trabajo y no he tenido ninguna ayuda”, se lee en la carta.

Carta entregada en Puerto Carreño al pseudopresidente @IvanDuque encontrada en un baño. Esta carta representa la inocencia del pueblo al pensar que la salida a la pobreza, depende de la burguesía en el poder.

Al conocerse la existencia del papel apareció también quien la recibió. Se trata de Gustavo Londoño, representante del Vichada. Esto dijo:

