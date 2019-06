Las polémicas declaraciones del hijo de Maradona sobre posible llegada de James al Napoli que no gustaron

En medio de la disputa de la Copa América 2019, las noticias no se detienen. Uno de los protagonistas es James Rodríguez. El mediocampista, si bien realiza un maravilloso torneo, está en boca de todos por otros temas. Y es que, en el mercado de pases, el cucuteño es pretendido por varios clubes.

Bayern Múnich no hizo uso de la opción de compra. Razón por la que el colombiano deberá regresar al Real Madrid, equipo dueño de sus derechos. No obstante, en las toldas merengues ya tomaron una decisión. Allí, no contarán con James y pretenden venderlo o, en su defecto, cederlo.

Las ofertas no se han hecho esperar y no es para menos. La calidad, técnica y rendimiento del ‘10’ de la selección Colombia es majestuoso. Por eso, PSG, Arsenal, Atlético de Madrid, Juventus y Napoli han mostrado interés en fichar al cafetero. Eso sí, hasta el momento ninguna de las opciones se ha concretado.

La más cercana es la del Napoli. El conjunto azzurri está cerca de contratar a James y se espera que en las próximas semanas se haga oficial. Razón por la que las reacciones y opiniones son diversas. Así lo expresó el hijo de Diego Armando Maradona en entrevista con Calcio Napoli 24, donde se refirió a la posibilidad de que James porte la 10, lo que poco le gustó. Recordemos que dicho número fue retirado en honor al Pelusa.

"No estoy totalmente de acuerdo con esas cosas, pero creo que las camisetas se retiran por lo que se haces en el campo. James es un gran jugador, pero el '10' dejémoslo donde está"

