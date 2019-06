Sara Lorena Agreda, es una médica cirujana oriunda de Pasto, se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de junio, cuando salió de su casa ubicada en La Calera.

La profesional de la salud, de 35 años, trabajó en el hospital Méderi de Bogotá hasta el día de su desaparición.

El compañero sentimental de la médica, quien tiene un amplio prontuario delictivo, también desapareció el martes 4 de junio.

"El señor (Freddy Canacué García) en mención tiene una orden de captura por hurto agravado, una denuncia por lesiones personales contra una exnovia y una demanda por alimentos", denunció en días pasados a Citytv Alan Agreda, primo de la mujer.

El extraño y desconcertante mensaje en la red social de médica cirujana desaparecida

En el perfil de una red social de Sara hay un mensaje donde manifiesta que la dejen de buscar. "Sepan que este no es un caso de feminicidio, ni nada de lo que la gente escribe, sobra el #niunamás", expresa el inicio del mensaje.

No obstante, los allegados aseguran que ella no habría escrito algo así a través de ese medio.

"Esto es incierto porque nadie sabe, las personas que conocen a Sara muy bien, hace mucho tiempo, en el mismo facebook dicen que no es Sara, entonces pues de eso sí no hay conocimiento, no sé si será Sara o no, aunque pienso que no lo es por que se comunicaría por vía telefónica y diría, déjenme de buscar que estoy bien y no por un mensaje", expresó a Canal Capital Victoria Eugenia Sáchez, abogada y representante de la familia Agreda.

El extraño y desconcertante mensaje en la red social de médica cirujana desaparecida