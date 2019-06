Roban bebé de 17 días de nacida a una pareja dentro de centro comercial.

View this post on Instagram

(Deslizar 🔜) Una pareja de venezolanos fue víctima del robo de su bebé, de 17 días de nacido, en un centro comercial de Bello, Antioquia. Una colombiana se ganó la confianza de la pareja y se llevó el bebé cuando la pareja fue al baño del establecimiento. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos.