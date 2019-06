El presente de la Selección Colombia es maravilloso. En la actual edición de la Copa América no solo es primera, sino que ya aseguró la clasificación con una fecha de anticipación. Además, el rendimiento de todos y cada uno de los jugadores es fenomenal. Así quedó reflejado en los partidos contra Argentina y Catar. Por eso, esperan cerrar la fase de grupos con puntaje ideal cuando midan fuerzas frente a Paraguay.

Las reacciones de los hinchas cafeteros son bastante positivas. La mayoría de ellos están enamorados con el juego expuesto por el combinado patrio. Y es que, sin lugar a dudas, el arribo de Carlos Queiroz le sentó bien a la escuadra nacional. Los planteamientos realizados gustan. De hecho, las variantes y esquemas han dado resultados en medio de los partidos.

Sin embargo, las opiniones no solo giran en torno a lo futbolístico. En las últimas horas, a través de las redes sociales, se conocieron mensajes en torno a una particular camiseta de la Selección Colombia. La indumentaria utilizada por la Tricolor durante el calentamiento previo al inicio del compromiso contra Catar gustó a más de uno. De hecho, en sus cuentas oficiales de Twitter la piden a gritos. Asimismo, preguntan dónde la pueden conseguir para comprarla.

La mejor camiseta de toda la indumentaria de este año y no se consigue en ningún Adidas 😥… al menos en los que he preguntado. pic.twitter.com/jXCSj03DIx

. @adidasCO por fissss por fisssss saquen a la venta esta camiseta 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 les juro que soy la primera en comprarla. (No la he visto en ninguna tienda, por eso asumo que todavía no ha salido) pic.twitter.com/oJjY6v6FDZ

— Carolina Castellanos (@Carito1929) June 21, 2019