Los dos que serían culpables de hundir el proyecto que quitaba casa por cárcel

Ernesto Macías: el presidente del Senado salió en el baile, a pesar de que el proyecto sí pasó en esa corporación. Según representantes como Inti Asprilla, Macías se habría quedado con el proyecto y habría cambiado el ponente, lo que habría generado una confusión grande. "No se entiende por qué @ ernestomaciast terminó nombrando a los conciliadores, labor que no le corresponde, ni por qué no envió las actas completas", señaló el representante a la emisora.

También señaló que fue la secretaría del Senado la que hundió el proyecto, pues se quedó con el texto: ""el problema más grande fue que la Secretaría del Senado no envío el documento completo para hacer el trámite de conciliación", afirmó Asprilla.

"Es lamentable ver cómo intereses oscuros embolatan proyectos de ley muy buenos que beneficiaban al país", también aseguró la representante Katherine Miranda.