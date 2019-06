Un sacerdote se encuentra en medio de una polémica por su forma de actuar. Polémica por sacerdote que rocía agua bendita con fumigador.

La bendición bautismal está siendo críticas en una iglesia ubicada en el municipio de Sabanalarga.

Los feligreses que asisten al lugar se encuentran divididos ante la situación, algunos apoyan al padre y a otros no les parece esta forma de rociar el agua bendita.

Un asistente a la eucaristía grabó el momento y lo publicó en redes sociales.

Tras conocerse el video las autoridades eclesiásticas anunciaron medidas contra el cura de esta parroquia.

Según información otorgada por el arzobispo de Santa Fe de Antioquia, Orlando Antonio Corrales García, ninguno de los miembros de la arquidiócesis está de acuerdo con el actuar de padre.

“En mi concepto a mí no me parece, pues realmente cada instrumento tiene su uso, para lo que es, y una fumigadora es para fumigar precisamente y no para esparcir el agua bendita”, expresa el sacerdote como lo reporta Noticias Caracol.

El padre recibirá un llamado de atención por lo que es considerado un acto fuera de las bases eclesiásticas.

