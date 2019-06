Colombiana en EE. UU. regresó a su tierra para una cirugía estética y tuvo un triste final

Una colombiana en EE. UU. regresó a su tierra para una cirugía estética sin pensar que su destino tomaría un rumbo inesperado.

Ella vivía en California desde hace 3 años pero quiso mejorar su aspecto físico y vino a Colombia buscando mejores precios.

Sandra Melo, de Arbeláez, Cundinamarca, se sometió a la cirugía estética el 13 de junio en Bogotá.

Su hijo, Mauro Godoy, contó a Noticias RCN que su madre ingresó al quirófano a las 3 p. m. Unas tres horas después le informaron que todo había salido bien.

Pero hacia medianoche les comunicaron que debían llevarla a un hospital para hacerle unos exámenes médicos. Su hijo lo hizo y cuando llegó al otro centro médico le dijeron que su madre había llegado con “muerte cerebral”.

Aunque han intentado tener más información, los familiares dicen que no han podido ver la historia clínica.

“Incluso, yendo con Policía me ponen un poco de peros, que yo simplemente no puedo solicitar eso. De hecho, me dicen que la única que puede solicitar esa historia clínica es mi mamá”.

Un vocero de la clínica donde realizaron el procedimiento, identificado como Asdrúbal Guerra, señaló que la muerte de Sandra fue por “un efecto adverso derivado de la anestesia”. Y que es el primer deceso que ocurre en 2500 casos que han atendido.

