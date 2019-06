La conmoción de un país por Neymar… el escándalo Neymar

Nadie es profeta en su tierra, recita el refrán. Parece ser que Neymar no escapa de esta máxima, ni siquiera en un momento de pesar. El jugador que vende camisetas en todo el mundo, en Brasil sensibiliza a muy pocos. Al menos eso parece en el inicio de la Copa América.

El certamen no paraliza al país, ni mucho menos. Sin embargo, a medida que se acercó el momento de enfrentar a Bolivia, en el estadio Morumbí de Sao Paulo, la fiebre futbolera contagió a una nación que respira fútbol. Lo importante es la camiseta verdeamarelha, no quienes la porten. En todo caso, el brasileño vive en la nostalgia de haber visto selecciones nacionales muy superiores a la actual.

Ese es el gran karma de Neymar. Por más millones que acumule en el PSG, o por mucho que sea considerado el mejor jugador del mundo, tras Leo Messi y Cristiano Ronaldo, no enamora en su país. En Brasil lo consideran un buen jugador, un crack, pero que no está a la altura de los grandes que vistieron la camiseta de los pentacampeones del mundo.

“Neymar es un buen jugador. Tiene calidad, es el mejor de Brasil, pero nunca será tan bueno como Zico, Romario, Ronaldo, ni qué hablar de Pelé”, dicen en las calles de Salvador los hinchas de la selección. Otro afirma que su ausencia no es ningún drama, que el equipo local no pierde demasiado.

Así siente Brasil el escándalo sexual de Neymar antes de enfrentar a Venezuela

Sin embargo, esa falta de fe al crack desde lo futbolístico no es la misma que se tiene para con su situación jurídica. En un sondeo por las ciudades sede de Copa América en Brasil, todos creen en la inocencia de Neymar en el escándalo que lo involucra con una violación. Las críticas van al jugador de fútbol, en lo personal lo consideran un buen muchacho.

La imagen de Neymar no se vio manchada en Brasil. De hecho, la justicia brasileña acusó a la modelo Najila Trindade por calumnia para con el futbolista. No obstante, deberá esperar al menos un año para recomponer su opaco rostro como crack de la ‘Verdeamarelha’. En esta Copa América no fue.