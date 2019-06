(VIDEO) Encuentran una boa dentro de tubería de una casa

View this post on Instagram

Vídeo-Denuncia “Estoy muy preocupada y nerviosa con la sede de Barranquilla Verde en la calle 70 con carrera 60 en Barranquilla, la cual tiene animales en cautiverio en una zona residencial y comercial. Ya son 2 boas las que hemos encontrado en nuestras casas. Hace tres meses, un mico se les escapó y lo rescataron en mi patio. Pedimos a la @alcaldiabarranquilla que tome cartas en el asunto para brindar seguridad a la comunidad del sector”. #impactonews espera respuesta de Las autoridades competentes.