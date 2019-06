La madre del joven fue la que denunció el caso ante las autoridades. Joven de 19 años golpea a su madre y ataca con un vidrio a su hermano.

Por el delito de violencia intrafamiliar fue capturado y enviado a la cárcel un joven en la ciudad de Cali.

Según detalles entregados el joven sería consumidor de estupefacientes y el hecho se dio cuando le hicieron el reclamo por la un dinero que se había perdido en casa.

El hombre fue señalado de agredir verbalmente a su abuela, golpear a su madre y herir a su hermano con un vidrio, así lo reporta Noticias Caracol.

Según versiones entregadas por la madre del joven agresor, los amenazo con que los iba a matar.

"La cogió conmigo, nos dijo que nos iba a matar, mi hijo menor le dijo que no nos tratara mal y lo lanzó contra un armario, al quebrarse el espejo, él cogió un pedazo de vidrio y le cortó la oreja, yo no dejé que lo agrediera más, entonces cogió un trapeador y me golpeó la espalda", relató la mujer, como lo reporta el medio ya mencionado.

Un vecino de la familia fue quien se percató e la situación que estaba ocurriendo y alertó a las autoridades.

