"Yo soy un candidato de centro": Carlos Fernando Galán

Tras la negativa del Consejo de Estado de darle la personería jurídica al extinto Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán, el precandidato de 41 años aspira por firmas. Su premisa es darle continuidad a lo que considera que está bien y corregir el rumbo de lo que va mal. Aquí su visión de ciudad

¿Cómo va ese proceso de recolección de firmas?

Llevo más de un mes recogiendo firmas. Hace un año renuncié al partido al que pertenecía, Cambio Radical, y empecé este camino en el que nos ha ido muy bien. Espero que para finalizar junio tengamos 200.000 firmas, si bien son solo 50.000, toca verificarlas y muchas terminan por no ser validadas. Ha sido un ejercicio muy especial, porque también nos ha servido para recoger propuestas e ideas sobre los barrios o proyectos grandes de la ciudad.



¿Por qué decidió lanzarse luego de tomarse casi un año sabático?

Me tomé el tiempo para analizar cómo va este gobierno y ver a los precandidatos. Eso me llevó a decidirme. Creo que la ciudad necesita un alcalde con la capacidad de reconocer lo que está bien hecho, lo que se hizo en cada administración y cambiar lo que está mal o a lo que le falta; una persona que le baje a la calentura política. ¿Cómo no le voy a reconocer cosas a la administración de Gustavo Petro? Impulsó lo del cable de Ciudad Bolívar… Petro le abrió campo a la ETB y le dio toda la importancia a la fibra óptica. Eso es algo que no se pude desechar, sería perjudicial para la ciudad.

¿Qué va por buen camino en la ciudad?

En Bogotá va bien la política para la reducción de homicidios. Eso hay que continuarlo, porque sí ha arrojado resultados positivos: la cifra más baja en 40 años. Va bien el tema de la prevención del embarazo adolescente: tenemos reducción de más del 30%. Se ha hecho una política efectiva de parques en Bogotá, tenemos unos divinos en toda la ciudad.

¿Qué va mal?

La discusión ambiental y la forma en cómo la llevó el gobierno de Enrique Peñalosa que no permitió llegar a consensos entre diversos sectores y trabajar en llave. Por ejemplo, lo de la reserva Thomas van der Hammen, lo que ha pasado con la tala de árboles.

Hay que continuar los esfuerzos para construir un sistema de transporte público para Bogotá completo, pero combinado. Que el eje sea el metro, es decir, no una línea, sino pensar que en los próximos 30 años haya cuatro líneas y acompañados por TransMilenio. No se puede abandonar el TransMilenio, pero no con la visión de Enrique de Peñalosa de 14 troncales de TransMilenio, sino varías líneas de metro con alimentación en sectores más alejados. Creo que fue una gran falla de esta administración haber frenado los cables del sur, el cable de San Cristóbal, de El Codito, en Usaquén. Fue una falla parar esos proyectos. Los voy a hacer como alcalde.

¿Está de acuerdo con las energías con las que funcionan los buses?

Creo que toca sacar los buses del Sitp Provisional y reemplazarlos con buses eléctricos. Creo que se avanzó mucho con el tema de los buses de TransMilenio que llegaron, pero se hubiera podido avanzar para que la mayoría fuera Euro VI, todo estaba desarrollado para que así sucediera. Sin embargo, esto no significa que no se mejore: tendremos la mitad Euro V y Euro VI.

Eso ha sido un tema polémico, porque la calidad de aire en Bogotá no es la mejor, ¿qué hacer con eso?

Uno, la movilidad eléctrica. Tenemos que hacer un ‘eco-TransMilenio’, que además de ser amigable con el ambiente, sea amigable con la urbanidad. No me imagino estaciones como las de la Caracas en la Séptima, por poner un ejemplo.

Dos, en el tema de la contaminación, también hay que pensar que el 40% de esa nube de esmog es culpa de los vehículos de carga. Fui autor de un proyecto de ley que, tengo entendido, ya está aprobado y que consiste en garantizar la calidad del aire, para que todos los vehículos que se fabriquen desde 2023 sean Euro VI y que a partir de 2035 se prohíba la circulación de los vehículos que funcionen con diésel.

Tres, me comprometo a plantar un millón de árboles para hacer corredores ecológicos como el Park Way, pero en otras zonas. El ambiente es un tema que también trae su componente de exclusión: zonas del suroccidente son las más afectadas por la contaminación, porque no hay árboles, no hay verde.

¿Cuál es su propuesta para el metro?

Estoy de acuerdo con que hagamos ya la línea del metro que está andando. Reabrir la discusión de si esa línea debe ser elevada o subterránea volvería a retrasar por varios años tener la posibilidad de metro. En lo que sí hay que pensar es en varias líneas de metro. Con una única no alcanza. No puedo decir que se van a gestionar las cuatro líneas en cuatro años, pero sí se pueden dejar los proyectos para su construcción.

¿TransMilenio por la Séptima?

Sí, es que se necesita un corredor para toda la gente que se moviliza de sur a norte. Hay que destrabar la movilidad en estos sectores, pero se debe hacer con buses eléctricos y con mejor infraestructura urbana.



¿Qué opina sobre los senderos peatonales en humedales?

Hay que tener una política que garantice el cuidado de los humedales. No estoy de acuerdo con hacer obras que endurezcan espacios en su interior, pero sí espacios que garanticen la llegada de los ciudadanos allí.

¿Qué hacer con el

‘Bronx’ y la expansión

de la delincuencia?

Hay que persistir en una política de intervención urbana, perseguir a la delincuencia a donde vaya y hacer mecanismos de resocialización, aunque ahora hay un reto por la sentencia de la Corte que prohíbe obligar a los adictos a la droga si ellos no están de acuerdo.

¿Le gusta la idea de los Camad?

Estoy de acuerdo en las alternativas que ofrecen un tratamiento integral para los adictos. Sí estoy de acuerdo con los Camad. No hay que perseguir al adicto a la droga, pero sí a quien se la vende.

¿Usted es el candidato de Peñalosa?

Voté por Peñalosa. Lo acompañé y resalto lo que está bien hecho. No está nada bien que lo apoye, pero sí que reconozca los errores y construya sobre eso. Lo apoyé, pero reconozco lo que ha hecho mal.

¿Alianzas?

Primero hay que plantear nuestras visiones de ciudad y forma de hacer política para luego abrir puertas a las alianzas. No voy a hacer las cosas al revés, buscar alianzas y luego sí ver si estamos de acuerdo.

¿Se considera un candidato de centro?

Sí, soy de centro. Lo que sirva seguirá y lo que va mal se va a corregir. No se puede seguir en esta pelea entre la izquierda y la derecha. Hay cosas que sirven de un lado y del otro.