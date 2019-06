La dura respuesta de Daniel Coronell a María Jimena Duzán por su columna

María Jimena Duzán había llamado "arrogante" a Daniel Coronell luego de su salida de la revista Semana.

Esta expresión causó malestar al director de Univisión y, hasta la semana anterior, columnista de Semana. Duzán, quien también tiene columna en el semanario de Felipe López, llamó "arrogante y soberbia" la forma en la que exigió respuestas a la falta de directivas a favor de los falsos positivos que publicó el New York Times.

"Si su objetivo era ese, el de mostrar que hoy las salas de redacción deben ser aún más transparentes, y que nada puede hacerse en la penumbra, no había para qué retar al director ni al dueño, ni convertir una necesaria discusión periodística en una pelea de poder que puede llevarse de calle a Semana”, escribió María Jimena Duzán.

Coronell tomó como una fuerte crítica estas palabras. "A nadie he llamado a pedirle que diga o haga algo. No creo que preguntar o pedir una explicación sea arrogante. Los respetuosos términos que usé están a la vista de todos y eran tan válidos que merecieron finalmente una respuesta de Semana", dijo el columnista al diario El Tiempo.

Además, botó sus 'pullas' a María Jimena Duzán. "Debo decir que me sorprendió que María Jimena no me dijera arrogante ni soberbio cuando leí mi columna a su lado, en vivo y ante 200 suscriptores. Tampoco me calificó así cuando me llamó el martes, muy solidaria, después de mi despido. Quizás solo se percató de mi supuesta soberbia cuando estuvo expuesta a la humildad de Felipe López", dijo.

En la entrevista, Coronell rechazó a quienes aseguran que la familia Gilinski, nueva dueña de Semana, pidió su columna. "Hasta donde yo sé, eso es falso. Antes y después de la cancelación de mi columna he tenido comunicaciones muy amables con miembros de la familia Gilinski", afirmó.