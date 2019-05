Ante México, Ecuador se juega su última vida para clasificar a octavos del Mundial Sub-20

Inicia la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 en Polonia. Razón por la cual, todas y cada una de las selecciones darán lo mejor de sí y no es para menos. Para muchos esta será la oportunidad final de sumar los tres puntos y clasificar a la siguiente fase. Eso sí, algunos se aferran al milagro de avanzar como mejores terceros. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Ecuador VS México Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE)

La Tricolor llegó a territorio europeo con altas expectativas tras coronarse en el Sudamericano en Chile. Sin embargo, de poco y nada sirvió esto. Prueba de ello es que en la actual cita orbital tambalean al sumar tan solo una unidad de seis posibles. Por eso, les urge ganar o ganar. Aunque no será nada fácil. Al frente estará el combinado manito que tiene la misma necesidad.

Ver Gratis Ecuador VS México Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 29 de mayo

Hora: 11:00 a.m.

Canal 1: Directv Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: Canal Uno (Haga clic acá para ver la señal local online)

Link 3: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

