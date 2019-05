Después de duras críticas a Daniel Coronell, Néstor Morales lamenta la decisión de la revista Semana

Nestor Morales se pronunció sobre la decisión de la revista Semana sobre la columna de Daniel Coronell.

Días antes el director de Mañanas Blu criticó a Coronell por la columna en la que le pedía a su casa editorial revelar por qué no publicó la información que reveló The New York Times.

Según Morales, Coronell no debió "atacar" a la revista. Pero al conocer la decisión de Semana, de suspender la columna de Coronell, Morales se volvió a pronunciar.

“Yo estoy en desacuerdo con Daniel, pero eso no necesariamente me pone a celebrar el desenlace de esto. Estoy convencido de la importancia, del valor y los méritos de Daniel Coronell. Y soy el primero en estar al frente lamentando y llorando porque el periodismo ha perdido una columna que me parecía esencial”, dijo en el programa.

Agregó que a pesar de sus críticas, él sigue considerado que existe una buena relación entre los dos.

“El hecho de que yo haya discrepado de lo que hizo Daniel, no resta, para nada, ni el afecto, ni el respeto que le tengo como columnista. Y el hecho de discrepar de Daniel Coronell no me vuelve ni su enemigo, ni amigo de sus enemigos”.

