Esta fue la advertencia que le hizo Semana a Coronell antes de publicar su columna

Este miércoles se reveló la advertencia que le hizo Semana a Coronell antes de publicar su columna en la revista.

En una entrevista con Julio Sánchez Cristo, el columnista contó lo que sucedió días antes.

“Yo le pedí el viernes pasado a Alejandro Santos (director de Semana) que habláramos”, dijo Coronell.

Contó que le dijo a Santos que le mandaría la columna a él primero para que la conociera. También le pidió que hablaran personalmente antes de enviarla a edición.

Ese mismo viernes, a las 10:30 a.m. hablaron.

“Él me dio unos puntos de vista que yo busqué incluir y me pidió que excluyera una frase que decía que yo, si decía eso (que Semana se había equivocado al no publicar la investigación que sí difundió The New York Times sobre ‘falsos positivos’ en Colombia), me atenía a las consecuencias”, según Coronell.

Santos le dijo: “Es que las consecuencias no pueden ser sino el respeto por lo que tú piensas. Yo no voy a hacer nada contra ti”.

A lo que el columnista respondió: “Perfecto, no tengo problema: elimino esa frase”.

Pero ahora considera que esa frase debía estar en la columna. Esto, “porque los hechos terminaron mostrando que sí podían pasar cosas como las que evidentemente pasaron”.

“Yo pensaba que sí iba a tener consecuencias incluso cuando quité la frase, porque él me dijo algo que era acorde con su conducta. Pero yo sabía desde el primer momento que si estaba haciendo unas preguntas sobre decisiones editoriales de la revista, era posible que quisieran no seguir con la colaboración, dentro de la libertad que existe en los medios de comunicación para tener un columnista o no”, manifestó en la emisora.

Luego Coronell habló con Felipe López, fundador y accionista de la revista. Sobre esa conversación, el columnista recordó: “Él pronunció una frase que me dejó a mí un poco preocupado y sorprendido. Me dijo: ‘Es que nosotros no tenemos que dar explicaciones por las decisiones que se tomen editorialmente’”.

Finalmente, Coronell reconoció que a él le cancelaron su columna “porque estoy haciendo unas preguntas que le resultan incómodas a la revista. No me la están cancelando porque le falte lecturabilidad, pues durante 10 años consecutivos ha sido evaluada como la columna más leída de Colombia. He cumplido como columnista, desde la primera columna hasta la última, mostrando que el periodismo debe ser un contrapoder, incluso contra el poder de los medios”.

