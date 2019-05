Senegal será la segunda gran prueba de Colombia en el Mundial Sub-20

Maravilloso inicio de campeonato para el combinado patrio. El triunfo sobre los locales y la manera en que se consiguió, ilusionan. De hecho, los cambios con relación a lo expuesto en el Sudamericano fueron bastante evidentes. Eso sí, aún resta por corregir la definición, ya que no aprovecharon todas las oportunidades creadas. Así lo reflejó el 2-0 final. (El link para Ver Gratis Colombia VS Senegal Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

En esta ocasión, enfrentarán a un complicado rival que no le hará la vida fácil a los hombres de Arturo Reyes. El conjunto africano se hizo con los tres puntos en la primera fecha tras una contundente goleada sobre Tahití. Y es que el poderío ofensivo de Senegal es maravilloso. Razón por la que, la Tricolor deberá tomar las precauciones necesarias.

Ver Gratis Colombia VS Senegal Mundial Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 26 de mayo

Hora: 11:00 a.m.

Canal 1: Directv Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: RCN (Haga clic acá para ver la señal online)

Opción 3: Caracol TV (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

