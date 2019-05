Daniel Coronell se despacha contra Semana por no publicar investigación sobre falsos positivos

A propósito de la publicación de The New York Times sobre retorno de los llamados falsos positivos, Daniel Coronell publicó este domingo una columna titulada “la explicación pendiente”.

El revuelo tiene relación con que la investigación que publicó el NYT también la tenía Semana. Así lo advirtió La Silla Vacía en una publicación titulada "Semana tenía la investigación del New York Times".

"Me cuesta mucho trabajo escribir esta columna. He pasado días y noches enfrentando el dilema de si hacerlo o no. Por un lado, tengo enorme gratitud con la revista SEMANA, que durante 14 años ha publicado mis investigaciones y opiniones", expresa Coronell al inicio de su columna.

A reglón seguido, le preguntando públicamente a Semana por qué no publicó las órdenes del Ejército que reveló The New York Times, teniendo en cuenta que las tenía hace tres meses.

“Un periodista sólido con documentos auténticos y el testimonio de altos oficiales sobre la instrucción del general (…) eran, en mi criterio de viejo jefe de redacción, suficientes argumentos para consultar las versiones del comandante del Ejército y del ministro de Defensa y proceder a publicar”, expresa Coronell.

"Semana privilegió la conveniencia política sobre el deber periodístico", advierte el columnista.

