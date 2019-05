Médico reimplanto extremidad a hincha de Millonarios. Reimplantan mano a hincha que había perdido la extremidad en un acto de intolerancia.

El joven de 21 años de edad había perdido su mano en medio de un acto de intolerancia, esto sucedió en el municipio de Tuluá en el Valle del Cauca.

El hincha de millonarios fue víctima de los agresores cuando salía de ver un partido de su equipo y pedía 'aventón' en la vía.

La víctima cuenta que fue fuertemente agredido por dos hombres con arma blanca.

Por fortuna el joven hincha de Millonarios logró recuperar su mano derecha gracias al doctor Villegas, un médico del centro médico del municipio, así lo reporta Noticias Caracol.

"Yo decía, me la mocharon, me la amputaron, pero todo mundo me decía que había un cirujano que hacía maravillas, que estaba disponible, que no me preocupara", asegura el joven hincha como lo reporta Noticias Caracol.

Gracias a un procedimiento que duró aproximadamente 10 horas el joven logró recuperar su extremidad.

"Ya tiene movilidad en sus dedos, pero todavía no tiene sensibilidad, que se irá recuperando con el paso del tiempo", comenta el doctor Villegas.

