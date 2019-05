El presidente Iván Duque se refirió este sábado al editorial del diario estadounidense. El mensaje de Iván Duque al New York Times por su editorial.

Aunque sin mencionarlo directamente, al asegurar que defender la legalidad para construir la paz en el país no puede ser cuestionado ni señalado, se refirió al tema.

"Sea esta la ocasión para ratificar que todos los colombianos queremos la paz de nuestro país, pero queremos una paz con verdad, justicia, reparación y con no repetición", dijo Duque en el acto de Gobierno denominado Taller Construyendo País.

Al presentar los pormenores de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, con la cual se busca cerrar la brecha social mediante inversiones en varios frentes, el mandatario enfatizó que "defender los valores de la legalidad en la construcción de la paz no puede ser desdeñado, ni señalado, ni cuestionado ni satanizado".

El mandatario también aseguró que "Todos los colombianos queremos vivir en un entorno de paz pero requerimos que los que han cometido los peores crímenes en la sociedad reparen a sus víctimas"

Esta afirmación fue tomada como una respuesta al editorial del periódico neoyorquino que manifestó que el Gobierno colombiano no está cumpliendo con algunos de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016

En medio de la polémica también se pronunció el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), quien desde Bogotá le envió un mensaje al diario estadounidense.

"Quiero decirle al periódico The New York Times que la paz es irreversible. Puede que algunos se estén insultando, unos se digan paracos (paramilitares), otros se digan sicarios, pero la base de Colombia no va a permitir que esta paz se vaya para atrás", manifestó Santos ayer en la Universidad de Los Andes durante la graduación de 41 líderes sociales.

