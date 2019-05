Este martes se conoció el caso de una mujer que se bañó desnuda en el páramo de Santubán, hecho que generó indignación entre los colombianos. Mujer desnuda en páramo de Santurbán ya ha hecho lo mismo en otras partes del país.

Tras el escándalo generado Tatiana Reyes habló con la W Radio y dio a conocer su versión de lo que pasó.

La mujer cuenta que en ningún momento quiso dañar el paraíso natural, argumenta que las fotos las hace bajo el concepto de "nudismo naturista".

"Yo hago fotos desnudas en los lugares que visito, hasta ahí normal, no hay nada más de fondo, no hay política, no hay ataques."

Reyes agrega que esta no es la primera vez que ingresa al páramo y considera que con 5 o 10 minutos metida desnuda en el agua, esté causando un grave daño.

"He ido en varias ocasiones y fue la primera vez que ingresé al páramo de Santurbán, fueron cinco minutos mientras la foto", argumenta Tatiana Reye para W Radio.

La mujer cuenta que esta no es la primera vez que hace una foto desnuda en este tipo de lugares, que por el contrario es amante del arte de nudismo y practica el "nudismo naturista"

"Soy una mujer naturalista nudista, no soy ambientalista, no soy cochina, solo me gusta salir a caminar, disfrutar de la naturaleza".

Reyes finaliza diciendo que no causó ningún daño en el lugar, nunca tuvo esa intención, solo quería disfrutar del paisaje con sus amigos. Mujer criticada por meterse desnuda en el páramo de Saturbán, practica el "nudismo naturista”.

"Ni considero que 5 a 10 minutos en el agua de la laguna esté causando el daño a un ecosistema, fue un plan de un día junto con unos amigos, nos bañamos y ya", dijo Tatiana.

