¿Un nuevo milagro en Anfield? Ante Wolverhampton, Liverpool se juega su última vida

Nada es imposible y eso sí que lo saben los hombres Jürgen Klopp. Lo acontecido en Champions League frente al Barcelona pasará a la historia y no es para menos. Los reds remontaron un 0-3 en casa y eliminaron a uno de los clubes más poderosos del mundo. Por eso, ahora sueñan con realizar una gesta similar, pero en el rentado local. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Liverpool VS Wolverhampton EN VIVO ONLINE)

Desde que existe la Premier League, Liverpool nunca se ha coronado campeón. Razón por la cual, esperan que en el 2019 sea la primera vez que suceda. Eso sí, infortunadamente, la tarea no será nada fácil, ya que no depende de ellos. No solo tendrán que ganar, sino que además deberán aguardar porque el Manchester City pierda o empate.

Ver Gratis Liverpool VS Wolverhampton EN VIVO ONLINE

Día: 12 de mayo

Hora: 9:00 a.m.

Canal: Directv Sports+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

