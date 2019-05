EL mensaje que le llegó a esta usuaria avisándole sobre la promoción, no salió como esperaba. Por error le regalaron $80.000 pesos en Rappi y terminó endeudada.

Un mensaje con una promoción de Rappi dejó en una difícil situación a Angélica Pérez, una joven que se vio afectada por un error de la aplicación.

Según reveló la usuaria, la aplicación le envío un mensaje a su celular donde le anunciaban el bono regalo de $80.000 para que comprara lo que quisiera, pero tres horas después la situación se salió de control.

En cuanto le llegó el mensaje, Pérez aprovechó para comprar algunas cosas por medio de la aplicación.

La compra que realizó sumó un total de $97.140, a la que descontándole el bono regalo que recibió, menos otros $10.018 que tenía como beneficio, resultaba por el total de $7.122, monto que la usuaria creyó debía pagar.

Pero todo empezó a salir mal cuando tres horas después, la aplicación le envió un mensaje donde admitían el error y rectificaban que el valor del regalo era de $8.000.

Sumado a este mensaje, cuando el pedido llegó a la casa de la joven, el 'raapitendero' le anuncia que la suma a pagar era de $73.433 y que dicho pago se debía hacer de inmediato.

Angélica Pérez al ver la situación y no tener cómo pagar la suma, intentó comunicarse con la aplicación para resolver el error, pero no le fue posible y tuvo que devolver el pedido y quedar debiendo la suma.

Es por esto que por medio de su cuenta de Twitter, la usuaria dio a conocer el caso, armando escándalo para intentar darle visibilidad a su caso y encontrar una pronta solución.

Lo siento #rappi pero me regalaste 80.000 pesos y aproveché para comprar unas cositas … Tres horas después me dices que era un error… Lo siento! Esos rapicreditos me los mecatie en cositas! #rappi #pobrecitoeldemercadeo pic.twitter.com/MKaL7epfIL

— ANGELICA PEREZ (@PIRUL09) May 9, 2019