Los paramilitares Alejandro Cárdenas, alias "JJ", y Jesús Emiro Pereira, conocido como "Huevoepisca", fueron condenados a 30 y 40 años de prisión, respectivamente. Condenan a dos paramilitares por el secuestro y la violación de Jineth Bedoya

"En 19 años de dolor, soledad, revictimización y una lucha sin tregua he escuchado muchas veces que 'me lo busqué', 'lo inventé' o 'me gustó'. La violación es el peor crimen que se pueda cometer contra un ser humano y no nos lo buscamos. Hoy damos un gran paso contra la impunidad", indicó Bedoya al conocer el fallo.

Bedoya fue secuestrada y agredida sexualmente el 25 de mayo de 2000, cuando realizaba una investigación periodística sobre el tráfico de armas al interior de la Cárcel La Modelo de Bogotá. Caso que involucraba a miembros de las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La periodista fue interceptada por tres hombres que la subieron a un vehículo en el que la torturaron y violaron durante 16 horas, al cabo de lo cual fue abandonada en las afueras de la ciudad.

El juez quinto consideró que lo ocurrido contra la comunicadora fue un atentado contra la libertad de prensa.

En el caso, explicó, "las conductas punibles ejecutadas necesariamente son catalogadas como de lesa humanidad".

Además, pidió a la Fiscalía investigar la responsabilidad del general de la Policía en retiro José Leonardo Gallego, quien se desempeñaba en el momento de la agresión como director de la Dijin (Dirección de Investigación Criminal).

Durante el juicio, la misma Bedoya insistió en que Gallego sería el autor intelectual de su secuestro debido a que la investigación que adelantaba también involucraba a funcionarios de la Policía.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió un comunicado en el que reconoce esta decisión "como un avance en el esclarecimiento de los hechos".

Sin embargo, advirtió enfáticamente que "esta sentencia no puede entenderse como la superación de la impunidad en el caso" ya que "lejos de ser un punto de llegada, la justicia ha tomado casi 19 años en condenar a dos de los autores materiales".

