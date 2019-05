Hija de Donald Trump quiso felicitar a vicepresidenta, pero le dijo otro nombre

Un extraño suceso ocurrió en medio de la visita de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a Ivanka Trump, hija del presidente de estados Unidos.

La mayor de los Trump reconoció la labor de la vicepresidenta y además señaló su histórico papel como la primera mujer en llegar a ese cargo en nuestro país.

Sin embargo, varios notaron que la consejera del presidente de los Estados Unidos no sabía el nombre de Marta Lucía Ramírez y en vez de decirle Marta, la llamó "Marcia", en su cuenta de Twitter.

También resaltaron que en vez de escribir Colombia, la mujer escribió "Columbia". Uno de los errores más comunes de los estadounidenses y extranjeros en general con el nombre de nuestro país.

On August 7, 2018, Marta Ramirez became the 1st woman Vice President in the history of Colombia.

Prior, she was her country’s 1st female Minister of Defense.

Marcia is a formidable champion in the fight against corruption & in advancing gender equality & security. pic.twitter.com/qwK15kq1qY

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 7, 2019