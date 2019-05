Una noticia ha alborotado las redes sociales. El Hermano de Luis Andrés Colmenares quiere ser concejal uribista ya pidió aval al Centro Democrático.

Así lo anunció el joven abogado que pidió pista en las fauces uribistas para que lo dejen ser parte de la lista que irá al Concejo de la ciudad con el fin de representar al partido del expresidente y senado Álvaro Uribe.

"Yo en estos momentos no le puedo mentir a las personas. Sí estoy aspirando a un cargo público acá en Bogotá, con el único fin de trabajar por las inseguridades que los niños y jóvenes están enfrentando en la ciudad. Ya ahora vienen épocas electorales y me gustaría velar para que las personas no sufran lo que ha sufrido mi familia", aseguró Jorge Colmenares, hermano menor de Luis Andrés.

El joven de 23 años aspiraría con el único fin de velar por los menores de edad y jóvenes y los peligros en redes sociales, y en la ciudad que atraviesan, con el fin de evitar en más familias, lo sucedido con su hermano el 30 de octubre de 2010 en la capital.

"En este momento ya solicité el aval para aspirar a las próximas elecciones con el partido Centro Democrático", añadió Colmenares, abogado de la Universidad del Rosario.

El menor de los Colmenares se ha convertido en el vocero de su familia en todos los temas referentes a lo sucedido con su hermano y también ha servido como canal entre la opinión pública y su núcleo, en todo lo concerniente al lanzamiento de la serie Historia de un Crimen: Colmenares.

Así, los comentarios cuando se anunció que el Hermano de Luis Andrés Colmenares quiere ser concejal uribista, los comentarios negativos no cesaron y así se lo manifestaron en la transmisión en vivo de El Tiempo.