Hombre murió de infarto en plena sala de espera de hospital de Bogotá

No hay derecho! El Sincelejano, Pablo Elviro Herazo, 57 años, falleció luego de llegar infartado al Hospital San José Pediátrico de Bogotá y no recibir oportuna atención. Herazo, laboraba como vigilante para darle el sustento a sus 8 hijos. Murió en el piso del hospital, sin camisa, clamando, por lo menos, recibir primeros auxilios.