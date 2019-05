Asesor de Álvaro Uribe habría exigido comisión en un negocio con el Estado

Un asesor de Álvaro Uribe en el Senado de la República habría pedido comisiones a una entidad del Estado. Según el columnista Daniel Coronell, el asesor Fabián Rojas habría propuesto al abogado Diego Cadena este negocio.

Fabián Arturo Rojas funge como asesor de Álvaro Uribe en su Unidad de Trabajo Legislativa (UTL). Cadena, cabe recordar, es el abogado que demandó a Coronell en el caso de presunta manipulación de testigos de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda. La llamada habría sido obtenida en la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación de este caso.

Coronell, en su columna de la revista Semana, afirma que Rojas y Cadena discutieron un negocio de venta de carbón de la Agencia Nacional de Minería. El carbón usado en plantas termoeléctricas sería vendido a compradores de la India. Rojas y Cadena servirían de intermediarios.

"Fabián, recuerde, hágales mañana de una vez de entrada el negocio para que comisionemos", dice Cadena, según la columna. "Ganemos una comisión por el lado de ellos para los dos y por aquí con ellos".

El asesor de Álvaro Uribe, según Coronell, no respondió a sus llamadas. El abogado sí lo hizo, y aseguró que no había inconveniente legal porque "no se pudo finiquitar ningún negocio". El columnista recordó que como particular, Cadena no tendría ningún inconveniente, pero sí lo tendría Rojas como parte del equipo de un senador de la República.