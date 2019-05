Habló Maritza Martínez sobre su ausencia en la votación de objeciones de la JEP

Luego de la polémica suscitada en el Congreso por la no asistencia de la senadora del Partido de la U, Maritza Martínez, a la votación de las objeciones a la JEP, la congresista habló en medio del debate.

La senadora, que ha apuntado a que ha sido maltratada por su decisión, a la que denomina política, de no asistir a las votaciones, señaló que todo lo hizo porque quiere defender a los niños abusados y que no es por cuestiones de venta de consciencia.

“Sí iba a votar contra las objeciones sin ningún problema. [Se salió] Porque no me dejaron hablar y yo considero que en el artículo 153, pese a la claridad que generó la Corte Constitucional en algunos aspectos de ese artículo, sigue quedando un agujerito. Un agujerito en un país donde los delincuentes saben cómo utilizar este tipo de pequeños escapes que no merecen”, señaló la senadora en Blu Radio.

En plenaria, la senadora indicó que ha sido irrespetada por compañeros del Congreso y que las agresiones han provenido de allí. Dice que se viven tiempos de polarización y que eso ha afectado su imagen.

También señaló que no intervino en la pasada discusión porque no se lo permitieron y que por esto tomó la decisión de ausentarse de la plenaria, lo que le ha costado varios insultos.