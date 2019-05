¿Álvaro Uribe le pegó un golpe a un Congresista esta semana?

La historia la publicó un medio, pero después la borró, a pesar del comunicado del Partido Liberal. ¿Álvaro Uribe le pegó un golpe a un Congresista?

En un comunicado se habló de la discusión entre el líder natural del Centro Democrático y Lidio García tuvieron un cruce de palabras.

De acuerdo a un comunicado, esto fue lo que le dijo Uribe a García.

"Usted tiene que saber que usted no va a ser presidente del Congreso, usted es un beligerante nosotros no vamos a votar por un liberal”.

Sin embargo, la periodista Darcy Quinn en Caracol desmintió que haya habido un golpe en el pecho por parte de Uribe.

García habría respondido: “Es bueno saber lo que usted piensa, nosotros votamos aprobar la JEP yo no me voy a salir de la disciplina de mi Partido Liberal así es que por más que amenace senador Uribe no me voy a voltear y voy a votar que se hundan esas objeciones”.

El Centro Democrático no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

La versión que dice que Álvaro Uribe le pegó un golpe a un Congresista es falsa, según Caracol.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.

También le puede interesar: