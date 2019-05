EE. UU. estaría buscando mercenarios colombianos para derrocar a Maduro

Estados Unidos pagaría mercenarios colombianos para derrocar a Maduro, según la agencia de noticias, Reuters.

Reuters, la agencia británica de noticias presentó una fuerte información que señala que Estados Unidos estaría buscando presupuesto para "desplegar 5000 soldados contratados" para derrocar a Nicolás Maduro.

Cuatro fuentes cercanas aseguran que Erick Prince, fundador de Blackwater, muy cercano y amigo del presidente Donald Trump, estaría buscando el apoyo político y económico para que esto se dé.

El costo y el dinero que estaría buscando Prince serían 40 millones de dólares para comprar a soldados colombianos, peruanos y ecuatorianos para realizar "operaciones de combate y estabilización".

“Él tiene una solución para Venezuela, al igual que tiene una solución para muchos otros lugares”, aseguró a Reuters Lital Leshem, director de relaciones con inversionistas de una de las empresas de Prince.

"Erik Prince – the founder of the controversial private security firm Blackwater and a prominent supporter of U.S. President Donald Trump – has been pushing a plan to deploy a private army to help topple Venezuela’s socialist president, Nicolas Maduro, four sources with knowledge of the effort told Reuters".

Las fuentes a Reuters indican que el plan es inverosímil y que desencadenaría una guerra civil.

