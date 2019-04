Las delicadas declaraciones de conductor de Uber herido por la Policía

Este martes en la madrugada, policías dispararon en tres oportunidades a un conductor de Uber identificado como Cristian Parada, en inmediaciones del Aeropuerto El Dorado. Desde el hospital de Fontibón, donde se recupera de las lesiones, Parada habló. Allí reconoció lo sucedido y lanzó fuertes acusaciones a la Policía.

Como recordaron varios medios, el hombre aseguró que iba a recoger con su Uber un usuario en el Aeropuerto. "Cuando fui a arrancar, se colocaron dos agentes de tránsito, mujeres, al frente mío. Me hicieron el pare", dijo.

Los agentes pidieron que el conductor de Uber entregara los papeles del vehículo y se bajara. "Yo no me bajé, bajé la ventana y les dije que no tenía los documentos. Llamé a la casa para que me los trajeran. Y les dije que no, que no me bajaba. El usuario del carro tampoco se bajó”, agregó.

Seis policías más llegaron alrededor del hombre, que rehusó a bajarse y, aparentemente, fue presa del pánico. "Fui a arrancar y apenas arranqué en reversa, escucho el tiro. Cuando escuché ese tiro, le metí primera y arranqué hacia adelante y escuché otros dos tiros. Ahí fue cuando ya sentí que se me durmió el brazo izquierdo. Me toqué, y empecé a sentir que me salía sangre. Ya me bajé y le dije a la gente que no me dejara morir", recordó.

Entre tanto, un agente le respondió al conductor de Uber con mucha fuerza. "Uno de los policías que estaban ahí me dijo: ‘Ojalá se muera, hijueputa. Muy Macito. Muy bravero’. A los otros agentes les dije que no me dejaran morir porque me estaba saliendo sangre a chorros.”.

A un conductor de Uber. Lo que está pasando con nuestra policía, indignación total. Si no obedeces, "bala es lo que hay".@NanyPardo @matadoreltiempo @eltajalapiz @VLADDO pic.twitter.com/Abw5A68vgm — Carlos Arango (@car8266) April 30, 2019

La Policía Metropolitana de Bogotá no ha respondido.