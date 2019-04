La mujer habló para un canal chileno. Madre del novio de la mujer chilena aseguró que su hijo vive una vida de locos.

En la entrevista confesó que habló con la chilena cuando llegó a Colombia. Le advirtió que no era buena idea tener una relación con una persona tan joven.

“Yo le dije: Cómo puedes venirte desde Chile detrás de un muchacho de estos, dejando tu familia, tus cosas… Él vive en un mundo que no es ni siquiera ‘real’ ¡es loco! Pero ella me respondía que lo quería mucho y que se llevaban bien. Yo fui insistente y le dije que eso no era querer, que primero se tenía que querer ella misma”, indicó Jinette Amezquita, la madre del joven.

La madre de Juan Valderrama también le dijo a la extranjera que ella no era capaz de meterse con alguien menor porque tenía claro “a lo que ellos van”. Agregó que no estaría dispuesta a que “alguien llegara a quitarle lo que ha conseguido con tanto esfuerzo”.

