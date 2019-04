La corrección por la que dicen que Peñalosa no sabe matemáticas

El balance de la Semana Santa en reducción del crimen fue muy positivo para Enrique Peñalosa. Pero un tuit en el que brillaba estos resultados fue criticado con una corrección matemática. Para el exrector de la Universidad Nacional Ignacio Mantilla, esta corrección lo hacía ver muy mal.

Peñalosa había destacado una disminución importante de los delitos en Semana Santa. En su cuenta de Twitter explicó que hubo “una reducción del 50% de los homicidios, -45% de las lesiones personales y -32% en el hurto a personas”.

Mantilla, de profesión matemático, hizo ahí la corrección de las cifras del alcalde. Explicó que una reducción de -45% en las lesiones personales implicaría un aumento del 45%. El doble negativo de la resta y el número implica una suma. Incluso le mostró la fórmula matemática que lo explica.

En redes sociales tomaron este comentario matemático como una burla a Peñalosa.

Esta aclaración es tan boba (y de alguien tan patético) que me acuerda del profe que te raja porque al final de calcular una integral infefinida no colocaste "+ C" al final 😂🤣

El que no sabe y no sabe que no sabe (como el alcalde), es un necio; apártate de él. El que no sabe y sabe que no sabe, es sencillo; instrúyelo. El que sabe y no sabe que sabe, está dormido; despiértalo. El que sabe y sabe que sabe, es sabio; síguelo. Proverbio Árabe.

— Oliver Perilla S. (@gerardoperilla) April 23, 2019