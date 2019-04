De nuevo: funcionaria de TransMilenio rechazó una recarga con monedas

Esta señora funcionaria de trasmilenio en la estación de las nieves, me tuvo esperando más de 10 minutos para recargame la tarjeta del sitp, porqué eran 5mil en monedas las cuales de hecho me dieron ellos mismos al dar las vueltas porqué siempre dan sencillo y uno que recarga en monedas no le hacen el favor de recargar, tras de que es un servicio de transporte horrible y nada adecuado, todo el servicio en general es pésimo, por eso es que de verdad la gente se pasa las taquillas sin pagar y con justa razón, porqué tras de que uno paga no le reciben porqué pago con monedas. TransMilenio pésimo servicio

