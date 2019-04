En el caso de la chilena desaparecida en tierras colombianas se siguen revelando nuevos detalles. ¿Quien dice la verdad? Novio de la chilena desaparecida habla por primera vez.

El exnovio de la sargento chilena que desapareció en pasados días en Colombia, aseguró que no le hizo nada y le pide que regrese.

Se trata de Juan Valderrama, quien era la pareja actual de la ciudadana chilena y quien es el principal sospechoso de los familiares de la desaparecida.

Tras pasar 25 días de la desaparición de la sargento chilena Ilse Ojeda González, apareció su exnovio, Juan Valderrama, para responder a las acusaciones que se le han dado frente a este caso.

Juan Guillermo Valderrama Amézquita habló con Blu Radio y Noticias Caracol, contando su versión de lo que ocurrió en el caso.

El joven enfatizó que él no le ha hecho ningún tipo de daño a la sargento chilena y además le pidió perdón por una supuesta relación que le han vinculado con una ciudadana estadounidense de nombre Becky Evans. Se sospecha que ese triángulo amoroso sería el motivo de la desaparición de Ilse Ojeda.

"Ese día me entró una llamada de una mujer y le dio un ataque de celos, se levantó, se paró y se fue, intenté detenerla, pero recibí varios manotazos y me dijo malas palabras", dijo Juan Valderrama. para Blu Radio.

El hombre argumentó que interpuso la denuncia 20 días después de la desaparición de la mujer, porque este creyó que ella había regresado a su país de origen.

“Yo pensé que ella se había ido para Chile porque allá tiene todo: su pensión, la familia, sus nietos, todo, entonces desde el momento que me pude comunicar con Natalia (una familiar del sargento), ella me dijo que no estaba con ellos, desde ahí perdí la tranquilidad”, dijo en entrevista con Blu Radio.

Valderrama niega haberla golpeado y dice que la mujer había vivido momentos muy felices desde su llegada a Colombia.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades para lograr esclarecer qué fue lo que pasó con la ciudadana chilena que se encuentra desaparecida.

